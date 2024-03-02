В Новосибирске в третьем матче подряд обновили рекорд сезона МХЛ по посещаемости

В Новосибирске на матче между «Сибирскими Снайперами» и «Кузнецкими Медведями» был обновлён рекорд посещаемости МХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Новый рекорд составляет 9109 зрителей. Вместимость дворца — 10 634 человека. Напомним, в предыдущих двух встречах «снайперов» с «Ирбисом» рекорд посещаемости был обновлён дважды — сначала 7414 зрителей, затем 8028. Напомним, до этого лучшим результатом посещаемости была встреча «Стальных Лис» и «Кузнецких Медведей» (7200).

«Сибирские Снайперы» в регулярке заняли восьмое место в Золотом дивизионе Восточной конференции, набрав 55 очков.

Отметим, что в данный момент идёт вторая встреча плей-ин между «снайперами» и «медведями». Первая игра осталась за новокузнецкой командой.