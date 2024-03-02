В Новосибирске в третьем матче подряд обновили рекорд сезона МХЛ по посещаемости
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В Новосибирске на матче между «Сибирскими Снайперами» и «Кузнецкими Медведями» был обновлён рекорд посещаемости МХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Новый рекорд составляет 9109 зрителей. Вместимость дворца — 10 634 человека. Напомним, в предыдущих двух встречах «снайперов» с «Ирбисом» рекорд посещаемости был обновлён дважды — сначала 7414 зрителей, затем 8028. Напомним, до этого лучшим результатом посещаемости была встреча «Стальных Лис» и «Кузнецких Медведей» (7200).
«Сибирские Снайперы» в регулярке заняли восьмое место в Золотом дивизионе Восточной конференции, набрав 55 очков.
Отметим, что в данный момент идёт вторая встреча плей-ин между «снайперами» и «медведями». Первая игра осталась за новокузнецкой командой.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 1:1 1:2 1:3 1:4 2:4 2:5 3:5
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 1-й матч
28 февраля 2024, среда. 15:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
2 : 0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 Крюков (Ковязин) – 03:54 (5x5) 2:0 Пискунов (Белов) – 41:10 (5x5)
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