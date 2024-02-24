В Новосибирске второй раз за два дня побит рекорд посещаемости чемпионатов МХЛ

В Новосибирске на матче между «Сибирскими снайперами» и казанским «Ирбисом» был побит установленный накануне рекорд посещаемости регулярных чемпионатов Молодёжной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба «Сибири»

Новый рекорд составляет 8028 зрителей. Вместимость дворца — 10 634 человека. Напомним, накануне встречу этих же команд посетили 7414 зрителей, что стало лучшим результатом с 2010 года. Тогда в Магнитогорске на встрече «Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи» оказалось 7200 болельщиков.

«Сибирские Снайперы», набрав 54 очка в 49 матчах, занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции – Золото. «Ирбис» (63) – на пятой строчке. Отметим, что для команд этот матч заключительный в регулярном сезоне-2023/2024.