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В Новосибирске второй раз за два дня побит рекорд посещаемости чемпионатов МХЛ

В Новосибирске второй раз за два дня побит рекорд посещаемости чемпионатов МХЛ
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В Новосибирске на матче между «Сибирскими снайперами» и казанским «Ирбисом» был побит установленный накануне рекорд посещаемости регулярных чемпионатов Молодёжной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба «Сибири»

Новый рекорд составляет 8028 зрителей. Вместимость дворца — 10 634 человека. Напомним, накануне встречу этих же команд посетили 7414 зрителей, что стало лучшим результатом с 2010 года. Тогда в Магнитогорске на встрече «Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи» оказалось 7200 болельщиков.

«Сибирские Снайперы», набрав 54 очка в 49 матчах, занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции – Золото. «Ирбис» (63) – на пятой строчке. Отметим, что для команд этот матч заключительный в регулярном сезоне-2023/2024.

Olimpbet МХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
3-й период
2 : 2
Ирбис
Казань
1:0     1:1     2:1     2:2    
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