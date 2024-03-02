Чемпион мира ответил на вопрос, нужно ли московскому «Динамо» продлевать Кудашова

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко выступил за продление контракта главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова с командой.

«Кудашова 100% надо продлевать? 100%. Стоило ли это сделать ещё до старта плей-офф или спокойно можно дождаться завершения сезона? Я думаю, что можно и после завершения сезона. Сейчас-то уже, мне кажется, не до этого. Если там какие-то разговоры и были, то они уже и обсуждали условия контракта. Конечно, Кудашова надо продлевать — однозначно. Он показал своей работой, что меняется, анализирует работу свою и своих подопечных. Поэтому у «Динамо» должно быть всё хорошо», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.