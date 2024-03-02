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Чемпион мира ответил на вопрос, нужно ли московскому «Динамо» продлевать Кудашова

Чемпион мира ответил на вопрос, нужно ли московскому «Динамо» продлевать Кудашова
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко выступил за продление контракта главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова с командой.

«Кудашова 100% надо продлевать? 100%. Стоило ли это сделать ещё до старта плей-офф или спокойно можно дождаться завершения сезона? Я думаю, что можно и после завершения сезона. Сейчас-то уже, мне кажется, не до этого. Если там какие-то разговоры и были, то они уже и обсуждали условия контракта. Конечно, Кудашова надо продлевать — однозначно. Он показал своей работой, что меняется, анализирует работу свою и своих подопечных. Поэтому у «Динамо» должно быть всё хорошо», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
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