17-летний защитник «Торпедо» Силаев поделился впечатлениями от первого матча плей-офф КХЛ

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о своих впечатлениях от первого матча плей-офф КХЛ. Напомним, в Санкт-Петербурге нижегородский клуб обыграл СКА со счётом 5:2 и повёл в серии 1-0.

«Конечно, плей-офф — это другое. Как говорят, одна игра в плей-офф идёт за три в регулярке. Конечно, это бесценный опыт для меня. Старался выйти и играть в свой хоккей, ничего не придумывать.

Если честно, эмхаэловский плей-офф уже не вспомню. Конечно, всё отличается – ответственность другая, эмоции другие. Здесь люди уже играют за свою карьеру, за своё будущее. Нет смысла сравнивать плей-офф МХЛ и КХЛ», — сказал Силаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Ранее Силаев после победного матча со СКА высказался о жёсткой силовой игре во встрече.