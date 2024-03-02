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Терещенко об уходе Мичкова из СКА: он должен понимать, делать выводы, почему так произошло

Терещенко об уходе Мичкова из СКА: он должен понимать, делать выводы, почему так произошло
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался об переходе нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.

«Было бы интересно посмотреть и на Матвея Мичкова в плей-офф в составе команды, где он лидер? Это от Матвея зависело в ходе сезона. Роман Борисович посчитал по-другому — что нужно Мичкова убирать из команды. А вот почему — это, наверное, уже сам Матвей знает. Только он должен понимать и делать выводы, почему так произошло.

По игре Матвей, кажется, выступил очень прилично? Не спорю. Он молодец. Но, опять же, это «Сочи» — один из аутсайдеров чемпионата. Да, поначалу там было всё неплохо. Но это немного не тот уровень команды. А когда ты играешь в топ-клубе, там уже требования другие, отношение другое — именно со стороны соперника. Поэтому и говорю, что игры плей-офф совсем другие», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
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