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А. Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» во втором матче с «Салаватом Юлаевым»

А. Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» во втором матче с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (1:4, 1-1) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Боевая игра, обе команды не хотели проигрывать. Думаю, зрителям понравилось. Счёт в серии 1-1, переезжаем в Челябинск. У нас были хорошие эмоции. В первом периоде у нас было больше моментов. Соперник хорошо играл, мы где-то не лезли. Третий гол соперника? Хороший момент, соперник бросил, игрок пошёл на добивание», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, счёт в серии стал равный – 1-1. Следующие две игры пройдут на домашнем льду «Трактора». Третий матч серии состоится в понедельник, 4 марта.

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