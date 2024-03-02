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«Никита и здесь нас радует». Трёхкратный чемпион мира высказался о неудаче Гусева в НХЛ

«Никита и здесь нас радует». Трёхкратный чемпион мира высказался о неудаче Гусева в НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко выразил мнение о неудаче 30-летнего форварда бело-голубых Никиты Гусева за океаном.

«У Никиты Гусева не особо получилось в НХЛ? Я это и имею в виду. Но там, среди прочего, и команда не дала возможность — так, по крайней мере, говорят. Значит, не в то время было. Да и вообще кто знает, что бы было, окажись он в другой команде.

Никита и здесь нас радует — и хорошо радует (улыбается)», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного сезона КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах при показателе полезности «+22». В НХЛ в составе «Флориды Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» он провёл в общей сложности 97 встреч, записав в свой актив 54 (17+37) результативных действия.

Полная версия интервью с Алексеем Терещенко уже доступна на «Чемпионате».
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