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Реакция жены Панина на удар в голову Григория от Чарльза Робинсона

Реакция жены Панина на удар в голову Григория от Чарльза Робинсона
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Жена защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина эмоционально отреагировала на эпизод, в котором американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон нанёс удар в голову российскому игроку обороны, уложив его на лёд.

ВИДЕО.

Жена Панина, вероятно, посмотрела повтор эпизода на смартфоне и осталась в шоке от увиденного. Самому Григорию же после инцидента понадобилась помощь врачей команды в раздевалке. Спустя некоторое время он вернулся на скамейку запасных, однако главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не выпускал его на лёд.

Отметим, что за данный эпизод Робинсон получил два дисциплинарных штрафа и два больших за драку, он также выяснял отношения и с другим защитником «Салавата Юлаева» — Алексеем Василевским.

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