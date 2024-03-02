А. Заварухин: действия Робинсона против Панина — самозащита. Видели, откуда он ехал?

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал эпизод с ударом в голову нападающим Чарльзом Робинсоном защитника уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина в третьем периоде прошедшей встречи, завершившейся победой клуба из столицы Башкортостана – 4:1.

«Драки? Играют две команды, мужики. Будь готов ко всему. Робинсон? Не буду оценивать. Скажем так, это была самозащита. Вы видели момент? Если человек не хочет драться, он не должен подъезжать. Видели, откуда Панин ехал? Что ему делать, уехать в другую зону? Пауза в матче немного выбила из колеи. Не получилась игра в атаке, в большинстве. Между «Трактором» и «Салаватом» матчи только боевые будут», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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Напомним, счёт в серии стал равный – 1-1. Следующие две игры пройдут на домашнем льду «Трактора». Третий матч серии состоится в понедельник, 4 марта.