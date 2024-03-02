Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ

31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с начала февраля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков объявляют, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил разрешение возобновить тренировки с командой и вступил в фазу последующего восстановления в рамках программы помощи игрокам НХЛ. Игрок пока не получил разрешения вернуться к участию в матчах.

Дальнейшее восстановление Кузнецова продолжает осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам», — сообщается в опубликованном заявлении.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.