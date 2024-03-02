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«Бить надо первым». «Трактор» отреагировал словами Путина на эпизод Робинсона с Паниным

«Бить надо первым». «Трактор» отреагировал словами Путина на эпизод Робинсона с Паниным
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Пресс-служба челябинского «Трактора» отреагировала словами Президента России Владимира Путина на резонансный эпизод второй встречи серии первого раунда Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:4, 1-1), в которой американский нападающий Чарльз Робинсон одни ударом повалил на лёд защитника Григория Панина.

«Если драка неизбежна – бить надо первым», — гласит вставка со словами Путина перед показом эпизода с ударом Робинсона в лицо Панину.

Видео доступно в телеграм-канале «Трактора».

«Сказано — сделано», — в дополнении к видео указано в тексте публикации.

Отметим, что за данный эпизод Робинсон получил два дисциплинарных штрафа и два больших за драку, он также выяснял отношения и с другим защитником «Салавата Юлаева» — Алексеем Василевским.

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