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Козлов: Заварухин сказал, что Робинсон защищался? Панин даже перчатки не скинул

Козлов: Заварухин сказал, что Робинсон защищался? Панин даже перчатки не скинул
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об эпизоде из третьего периода второго матча серии Кубка Гагарина – 2024 с «Трактором» (4:1, 1-1), в котором американский форвард челябинцев Чарльз Робинсон одним ударом повалил на лёд защитника уфимцев Григория Панина.

«Доволен ли игрой Самонова? Доволен. Заварухин сказал, что Робинсон защищался? У каждого своё мнение. По-моему, у Гриши перчатки даже не были скинуты. Хоккей — такой вид спорта. Как в песне поётся — тут играют настоящие мужчины. Бывают разные ситуации. У кого крепче характер, тот и выигрывает», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Отметим, что за данный эпизод Робинсон получил два дисциплинарных штрафа и два больших за драку, он также выяснял отношения и с другим защитником «Салавата Юлаева» — Алексеем Василевским.

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