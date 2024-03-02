Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» стартовало с уверенной победы в первом матче серии с минским «Динамо»

Московское «Динамо» стартовало с уверенной победы в первом матче серии с минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся первый матч первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась победой хозяев – 4:1, которые повели в серии – 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 О'Делл (Рашевский, Кудрявцев) – 01:28 (5x5)     1:1 Мороз – 16:08 (5x5)     2:1 Рашевский (Пыленков, О'Делл) – 51:49 (5x5)     3:1 Ильенко (Менелл, Готовец) – 53:05 (5x5)     4:1 Рашевский (Менелл, О'Делл) – 59:16 (en)    

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча канадским форвардом москвичей Эриком О’Деллом. Однако к концу этого же игрового отрезка Вадим Мороз сумел сравнять счёт в игре. Следующее взятие ворот произошло лишь на 12-й минуте заключительной двадцатиминутки – отличился Дмитрий Рашевский. Через несколько минут Артём Ильенко укрепил преимущество бело-голубых. Точку в этой игре поставил гол в пустые ворота всё того же Рашевского на последней минуте, благодаря чему он оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч серии пройдёт также в Москве, в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android