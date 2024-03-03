Актёры следили за игрой из VIP, Думбадзе залетал в ворота. Фото победы «Северстали»

Вчера, 2 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт в матче был открыт уже на 13-й секунде нападающим «Северстали» Кириллом Пилипенко. На эту шайбу красно-белые сумели ответить лишь на старте второй двадцатиминутки, когда отличиться удалось Николаю Голдобину. В конце этого же игрового отрезка череповчан вновь вывел вперёд словацкий защитник Кристиан Ярош. Больше зрителей голов в этой игре не увидели — подопечные Андрея Козырева сумели выдержать финальный штурм красно-белых на последних минутах встречи.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Череповец. Следующая игра состоится в понедельник, 4 марта. Начало – в 19:30 мск.