Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей забивали Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт, Эван Родригес и Картер Вераге Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут, сделав 21 сейв. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P
Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Флорида», в свою очередь, продлила победную серию до четырёх матчей.
В следущем матче «Детройт» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Флорида» проведёт матч с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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