Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Маккиннона и 31 сейв Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Коди Гласс и ещё по разу отличились Райан О'Райлли и Томми Новак. Российский нападающий Яков Тренин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 31 сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Нэшвилл» продлил победную серию до восьми матчей. «Колорадо», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Колорадо» проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс».