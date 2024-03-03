Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Маккиннона и 31 сейв Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Гол Маккиннона и 31 сейв Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гласс (Сиссонс, Макдона) – 15:18     1:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 17:01     2:1 Гласс (Новак, Каррье) – 34:26     3:1 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 49:46 (pp)     4:1 Новак (Сарос) – 57:32 (pp)     5:1 Гласс (Макдона, Маккэррон) – 59:08    

В составе победителей хет-трик оформил Коди Гласс и ещё по разу отличились Райан О'Райлли и Томми Новак. Российский нападающий Яков Тренин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 31 сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Нэшвилл» продлил победную серию до восьми матчей. «Колорадо», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Колорадо» проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android