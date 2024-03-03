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Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Монреалем»

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Брейден Пойнт, Энтони Чирелли и Тайлер Мотт. В буллитной серии победу «молниям» принесли точные броски Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана.

У гостей отличились Йоэль Армиа, Джейк Эванс и Коул Кофилд.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 28 бросков.

«Тампа» набрала 72 очка и делит с «Детройт Ред Уингз» четвёртое место в таблице Атлантического дивизиона. «Монреаль» имеет 56 очков и идёт седьмым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.