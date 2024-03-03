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Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Монреалем»

Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Монреалем»
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей шайбами отметились Брейден Пойнт, Энтони Чирелли и Тайлер Мотт. В буллитной серии победу «молниям» принесли точные броски Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана.

У гостей отличились Йоэль Армиа, Джейк Эванс и Коул Кофилд.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 28 бросков.

«Тампа» набрала 72 очка и делит с «Детройт Ред Уингз» четвёртое место в таблице Атлантического дивизиона. «Монреаль» имеет 56 очков и идёт седьмым.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Гуле, Ньюхук) – 01:27     0:2 Эванс (Галлахер) – 14:34     1:2 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 27:44     2:2 Чирелли (Хагель) – 35:49     2:3 Андерсон (Кофилд, Джекай) – 46:23     3:3 Мотт – 50:18 (sh)     4:3 Хедман – 65:00    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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