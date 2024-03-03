Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

32 сейва Самсонова помогли «Торонто» вырвать победу у «Рейнджерс» в буллитной серии

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. В буллитной серии победу «кленовым листьям» принесли точные броски Митчелла Марнера и Макса Доми.

У гостей отличились дважды Винсент Трочек, а также Алекси Лафреньер.

Голкипер «Торонто» — россиянин Илья Самсонов — сделал в этой встрече 32 сейва.

Российский нападающий «копов» Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

«Торонто» набрал 78 очков и идёт на третьем место в таблице Атлантического дивизиона.

«Рейнджерс» имеют 84 очка и лидируют в Столичном дивизионе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.