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32 сейва Самсонова помогли «Торонто» вырвать победу у «Рейнджерс» в буллитной серии

32 сейва Самсонова помогли «Торонто» вырвать победу у «Рейнджерс» в буллитной серии
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В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей шайбами отметились Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. В буллитной серии победу «кленовым листьям» принесли точные броски Митчелла Марнера и Макса Доми.

У гостей отличились дважды Винсент Трочек, а также Алекси Лафреньер.

Голкипер «Торонто» — россиянин Илья Самсонов — сделал в этой встрече 32 сейва.

Российский нападающий «копов» Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

«Торонто» набрал 78 очков и идёт на третьем место в таблице Атлантического дивизиона.

«Рейнджерс» имеют 84 очка и лидируют в Столичном дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Фокс) – 11:33     1:1 Марнер (Мэттьюс) – 23:54     1:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 25:03     2:2 Нюландер (Доми, Маккейб) – 28:54     3:2 Таварес (Йернкрок, Райлли) – 47:17     3:3 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:53     4:3 Доми – 65:00    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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