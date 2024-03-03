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«Приехал на пятак и заслонил там двух парней». Торопченко — о своём голе «Миннесоте»

«Приехал на пятак и заслонил там двух парней». Торопченко — о своём голе «Миннесоте»
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко прокомментировал свою шайбу в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:1), отдав должное своим одноклубникам Брэндону Сааду и Скотту Перуновичу.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Брэндон Саад уехал в угол, развернулся и нашёл Скотти на синей линии. Я просто расположился на пятаке, заслонил собой двух парней и увидел, что Скотти смотрит на меня. Я попытался направить клюшку в правильную позицию и это сработало», — приводит слова Торопченко официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Торопченко 14 (10+4) очков в 60 матчах.

«Сент-Луис» занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 65 очков в 60 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Торопченко (Перунович, Саад) – 06:34     1:1 Меррилл – 30:06     2:1 Нейборс (Томас, Крюг) – 32:53 (pp)     3:1 Крюг (Фолк) – 59:11    
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