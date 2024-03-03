21-летний тафгай «Рейнджерс» подрался с Ривзом, проведя четвёртый бой в семи матчах в НХЛ

В Торонто (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).

В конце третьего периода состоялся бой тафгаев-тяжеловесов. Со стороны «Рейнджерс» дрался 21-летний форвард Мэтт Ремпе, для которого этот бой стал уже четвёртым в семи матчах в НХЛ. За «Торонто» перчатки сбросил опытнейший тафгай Райан Ривз. Хоккеисты встретились в центральном круге и провели эффектный бой с обменом ударами.

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Ремпе дебютировал в НХЛ в матче на открытом воздухе. Молодой габаритный тафгай сбросил перчатки уже на вбрасывании с Мэттом Мартином. Затем Ремпе провёл два боя с одними из лучших тафгаев в современной НХЛ — Николя Делорье и Мэттью Оливье. На счету Ремпе семь матчей в НХЛ, в которых он набрал 37 штрафных минут и 2 (1+1) очка.