Любушкин получил травму после удара в голову тафгая Ремпе в первом матче за «Торонто»
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В Торонто (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).
Под конец второго периода травму получил защитник «Торонто» Илья Любушкин. Россиянина атаковал у борта габаритный тафгай-новичок Мэтт Ремпе. Канадский великан разогнался, слегка подпрыгнул и нанёс удар в голову россиянина у борта. Судьи не увидели в этом моменте нарушения правил. Любушкин некоторое время держался за голову на скамейке запасных, затем ушёл в раздевалку и больше участия в матче не принимал.
Примечательно, что этот матч стал первым для россиянина за «Торонто» после обмена из «Анахайма». В третьем периода матча тафгай «Мэйпл Лифс» Райан Ривз вызвал на бой Ремпе.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Фокс) – 11:33 1:1 Марнер (Мэттьюс) – 23:54 1:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 25:03 2:2 Нюландер (Доми, Маккейб) – 28:54 3:2 Таварес (Йернкрок, Райлли) – 47:17 3:3 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:53 4:3 Доми – 65:00
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