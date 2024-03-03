Любушкин получил травму после удара в голову тафгая Ремпе в первом матче за «Торонто»

В Торонто (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).

Под конец второго периода травму получил защитник «Торонто» Илья Любушкин. Россиянина атаковал у борта габаритный тафгай-новичок Мэтт Ремпе. Канадский великан разогнался, слегка подпрыгнул и нанёс удар в голову россиянина у борта. Судьи не увидели в этом моменте нарушения правил. Любушкин некоторое время держался за голову на скамейке запасных, затем ушёл в раздевалку и больше участия в матче не принимал.

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Примечательно, что этот матч стал первым для россиянина за «Торонто» после обмена из «Анахайма». В третьем периода матча тафгай «Мэйпл Лифс» Райан Ривз вызвал на бой Ремпе.