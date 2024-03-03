Волков: КХЛ всё сделала правильно. Нельзя было оставить болельщиков без такого праздника

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков оценил изменение в расписании серии с московским «Динамо». Серию пришлось сдвинуть на день вперёд, чтобы 5 марта на «Минск-Арена» прошёл фестиваль Алины Кабаевой.

«Не возникал ли дополнительный ажиотаж из-за самого позднего старта серии? Наоборот, потому что появилось больше времени на восстановление. У нас был длинный и непростой сезон, много травм. Поэтому для нас даже плюс, что так получилось. Будем свежее.

Расписание серии долгое время было неизвестно? Вообще не обращали на это внимания. Кто-то услышал, сказал. Но самое главное, что всё решилось в положительную сторону – для наших болельщиков, для нас, для всего клуба.

Минск сохранил домашние матчи? Уверен, что не только мы этому счастливы, но и все наши болельщики, для которых играет «Динамо». Мы играем для болельщиков, для республики. Это очень важное время для Беларуси. Думаю, что лига всё сделала правильно. Мы не могли оставить наших болельщиков без такого праздника», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.