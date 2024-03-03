Нападающий минского «Динамо» рассказал, как относится к роли аутсайдера в серии плей-офф

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков рассказал, как относится к роли аутсайдера в серии плей-офф с московским «Динамо».

«Нас называют аутсайдером в серии с москвичами и обсуждают только то, сколько матчей мы сможем выиграть? Если честно, это никого не отвлекает. От вас впервые слышу такую информацию.

У нас такой сезон и такая лига сейчас, что делать какие-либо прогнозы – 50 на 50. Получился очень интересный чемпионат, где каждый мог выиграть у любой команды. Даже если посмотреть на нас, то практически со всеми топ-командами либо ничья по сериям, либо мы выигрывали.

Все понимают, что плей-офф – это немного другое, так что всё увидим», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.