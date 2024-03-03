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Нападающий минского «Динамо» рассказал, как относится к роли аутсайдера в серии плей-офф

Нападающий минского «Динамо» рассказал, как относится к роли аутсайдера в серии плей-офф
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Нападающий минского «Динамо» Александр Волков рассказал, как относится к роли аутсайдера в серии плей-офф с московским «Динамо».

«Нас называют аутсайдером в серии с москвичами и обсуждают только то, сколько матчей мы сможем выиграть? Если честно, это никого не отвлекает. От вас впервые слышу такую информацию.

У нас такой сезон и такая лига сейчас, что делать какие-либо прогнозы – 50 на 50. Получился очень интересный чемпионат, где каждый мог выиграть у любой команды. Даже если посмотреть на нас, то практически со всеми топ-командами либо ничья по сериям, либо мы выигрывали.

Все понимают, что плей-офф – это немного другое, так что всё увидим», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Мы аутсайдер? Впервые слышу». Звезда «Динамо» верит в главную сенсацию в плей-офф КХЛ
Эксклюзив
«Мы аутсайдер? Впервые слышу». Звезда «Динамо» верит в главную сенсацию в плей-офф КХЛ
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