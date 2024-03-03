Обладатель Кубка Стэнли рассказал, что должно помочь минскому «Динамо» пройти московское

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков заявил, что игровая дисциплина является ключом к победе белорусского клуба в серии с московским «Динамо». Первый матч серии завершился в пользу москвичей со счётом 4:1. В первой встрече минчане получили четыре малых штрафа и ни разу не позволили сопернику реализовать большинство.

«За счёт дисциплины. У соперника лучший процент реализации большинства. Но, как я помню, в одной из игр с ними у нас вообще было 0 удалений, и мы проиграли 1:2. Дисциплина и реализация своих моментов, которые у нас будут, должны стать залогом успеха», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Второй матч серии пройдёт в Москве 4 марта.