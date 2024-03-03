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Волков: главный козырь Гусева — игра в большинстве. Постараемся оградить его от него

Волков: главный козырь Гусева — игра в большинстве. Постараемся оградить его от него
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Нападающий минского «Динамо» Александр Волков оценил сильные стороны в игре нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева.

«Если говорить честно, то у соперника и помимо Гусева ещё есть игроки, которые делают результат. Главный же козырь Гусева – игра с шайбой в большинстве. В основном весь результат – голы, передачи, очки – идёт от большинства. Повторюсь, что постараемся оградить его от этого. Самое главное – не удаляться.

У нас есть тренерский штаб, который нам подсказывает. Но вы поймите, что это игрок такого уровня, что, подсказывай или не подсказывай, он всё равно найдёт какую-нибудь лазейку. Это игрок, который не первый год в лиге становится лучшим. Он мастер высочайшего уровня.

Будем играть по ситуации против него, а какие-то советы тут давать тяжело, потому что соперник же тоже подстраивается под нас и анализирует, что мы можем сделать, а что – не можем. Он умный пацан, делал дела в финале Олимпиады. Посмотрим, как получится», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате»:
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