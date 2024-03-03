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Волков: Квартальнов говорит всё, что думает. Все знали, как будет

Волков: Квартальнов говорит всё, что думает. Все знали, как будет
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Нападающий минского «Динамо» Александр Волков оценил характер и стиль работы главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Квартальнов – самый эмоциональный тренер в моей карьере? На самом деле, начиная с 17 лет, у меня в основном все тренеры были примерно похожи. Это и Пётр Ильич Воробьёв, и Роман Ротенберг, как вы можете заметить, очень эмоциональный и неспокойный тренер.

В Северной Америке в АХЛ тренер у меня был тоже очень жёстким, требовательным и эмоциональным. Поэтому можно сказать, что все главные тренеры у меня были примерно одинаковыми. Может быть, это мне и помогло в том, что я готов к таким требованиям.

На пресс-конференциях он часто проходится по команде? Думаю, что все ребята привыкли к тому, что он ведёт себя очень эмоционально и говорит всё, что думает. Может быть, поначалу ребята как-то и обращали на это внимание, а сейчас все привыкли и принимают это. Он тренер с большим опытом, по-моему, самый побеждающий в нашей лиге. Для него это не новшество, так что все знали, как будет», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате»:
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