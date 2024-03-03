«Лада» сделала четыре изменения в составе по сравнению с первым матчем с «Авангардом»

В Омске пройдёт второй матч серии между «Авангардом» и «Ладой». Матч начнётся в 13:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу омичей. Стали известны стартовые составы команд на игру.

Примечательно, что в составе «Лады» произошли четыре изменения по сравнению с первым матчем серии. В состав тольяттинцев на второй матч попали защитники Максим Минеев и Мислав Росандич. В нападении появилось два новых форварда Никита Попугаев и Артём Иванюженков. Место в воротах вновь занял Владислав Подъяпольский.

Фото: ХК «Лада»

«Авангард» не стал менять победный состав. В воротах омичей матч начнёт голкипер Павел Хомченко.

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, первый матч серии завершился серией драк, в одной из которых поучаствовал тафгай «Авангарда» Марк Верба.