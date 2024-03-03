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«Таким ударом можно убить». Кожевников оценил нокдаун Панина от Робинсона

«Таким ударом можно убить». Кожевников оценил нокдаун Панина от Робинсона
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Салавата Юлаева» во втором матче серии с «Трактором» со счётом 4:1. В третьем периоде состоялось несколько драк, одним из главных участников которых стал нападающий челябинцев Чарльз Робинсон, отправивший капитана уфимцев Григория Панина в нокдаун с одного удара.

«Уфа выиграла конёк, выглядела свежее и интереснее. Но самое главное, что у «Трактора» не выдержали нервы, пошли драки. Это потеря энергии – и минус для психологии Челябинска. Я не против драк – вытекающих из хода игры и честных, как вчера в матче «Локомотив» – ЦСКА. А вот эпизод с нокдауном капитана «Салавата» Панина возмутил. Робинсон со всех сил ударил его в общем-то исподтишка, поскольку противник не был готов, перчатки не сбросил. Знаете, таким ударом голым кулаком можно убить – особенно если оппонент его не видит.

В шансах «Трактора» усомнился и после того, как на пресс-конференции услышал комментарий главного тренера Челябинска – якобы о самозащите Робинсона. Такая нелепица подойдёт разве что для съёмок очередного ролика про американского «брата». «Трактору» не надо допускать подобных глупостей и уходить в анархию, иначе мой прогноз на серию пойдёт насмарку», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин назвал действия Робинсона самозащитой, заявив, что форвард защищал себя от агрессии Панина. Третий матч серии пройдёт в Челябинске 4 марта.

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