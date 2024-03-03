Экс-директор «Трактора»: Робинсон был не прав, и он должен извиниться перед Паниным

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что нападающий челябинцев Чарльз Робинсон нанёс свой удар исподтишка и должен извиниться перед капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. Челябинский форвард отправил в нокдаун опытного защитника с одного удара.

«Я считаю, что Робинсон был не прав, и он должен извиниться. Панин был не готов к драке, он ехал к нему навстречу открытый. При этом Робинсон перед ударом резко сбросил перчатки и нанёс свой удар. Он североамериканец и должен лучше знать правила драки, чем наши хоккеисты. Сначала люди договариваются, потом сбрасывают перчатки, судьи дают им место, и только после этого начинают драться. По габаритам Робинсон крупнее Панина, и он должен был соображать, какие могут быть последствия. Поэтому хорошим мужским поступком будет то, что он извинится перед Паниным», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

По итогам массовой драки Робинсон получил два больших штрафа и два дисциплинарных до конца игры. Счёт после двух матчей в противостоянии равный. Третий матч серии пройдёт в Челябинске 4 марта.