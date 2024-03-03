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Радулов дисквалифицирован на один матч за удар в голову защитника «Автомобилиста»

Радулов дисквалифицирован на один матч за удар в голову защитника «Автомобилиста»
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оставить в силе наказание и дисквалифицировать на одну игру 37-летнего российского нападающего казанского «Ак Барса» Александра Радулова за удар в голову защитника екатеринбургского «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва в первом периоде второй встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит решение, опубликованное на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Радулов пропустит третий матч серии с «Автомобилистом», который пройдёт в Екатеринбурге в понедельник, 4 марта.

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