Браташ: проблема в том, чтобы настроить «Ладу» по-боевому. Чтобы продолжили бороться

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ объяснил поражение своей команды в овертайме второй встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с омским «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-2), а также выразил мнение о предстоящих матчах на домашнем льду.

«Установка на овертайм была та же самая, что и на первый период. Но, видимо, уже не хватило ни физических, ни психологических сил. Поймите, что, когда ты борешься с соперником, которому уступаешь в мастерстве, то тратишь больше сил. Просто не хватило нас уже на овертайм.

Сейчас не готов ответить, как будем играть в Тольятти. Будем анализировать. Я бы не сказал, что наши игроки были закрепощённые перед омскими матчами. Тут, наоборот, проблема в том, чтобы не раскрепостить, а настроить по-боевому. Чтобы не подумали, что шансов уже нет, чтобы продолжали бороться», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, при счёте 2-0 в серии в пользу «Авангарда» команды переезжают в Тольятти. Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 18:00 мск.