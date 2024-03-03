«Начали что-то придумывать в своей зоне». Форвард «Лады» — о поражении в Омске с 2:0

25-летний российский нападающий тольяттинской «Лады» Никита Попугаев подвёл итоги второй выездной встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с омским «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-2).

«Начали очень хорошо, а в третьем периоде допустили две грубые ошибки, в том числе и я. И игра пошла не по плану. Усталости не было, мы неплохо восстановились. Тяжело сказать, почему пошли ошибки, начали что-то придумывать в своей зоне, а надо было сыграть проще», — сказал Попугаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Отметим, что в прошедшей игре Попугаев отметился заброшенной шайбой. В 23 матчах регулярного чемпионата на его счету 12 (8+4) результативных действий при показателе полезности «+3».