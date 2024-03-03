Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Реакция Романа Ротенберга на победный гол СКА во втором овертайме матча с «Торпедо». Видео

Реакция Романа Ротенберга на победный гол СКА во втором овертайме матча с «Торпедо». Видео
Аудио-версия:
Комментарии

42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, отреагировал аплодисментами, уходя в подтрибунное помещение, после гола нападающего Василия Глотова во втором овертайме второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ, 1-1).

ВИДЕО

Напомним, исход встречи был определён броском Василия Глотова во втором овертайме встречи. Гол состоялся на отметке 92 минуты 29 секунд. Примечательно, что вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков отразил 64 броска за матч. Его визави из СКА Никита Серебряков совершил 38 сейвов.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Нижний Новгород. Следующий матч между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.

Материалы по теме
Видео
СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо», сравняв счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android