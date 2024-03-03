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Реакция Романа Ротенберга на победный гол СКА во втором овертайме матча с «Торпедо». Видео

42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, отреагировал аплодисментами, уходя в подтрибунное помещение, после гола нападающего Василия Глотова во втором овертайме второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ, 1-1).

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Напомним, исход встречи был определён броском Василия Глотова во втором овертайме встречи. Гол состоялся на отметке 92 минуты 29 секунд. Примечательно, что вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков отразил 64 броска за матч. Его визави из СКА Никита Серебряков совершил 38 сейвов.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Нижний Новгород. Следующий матч между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.