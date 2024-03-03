«Думаю, нет». Ларионов — о шансах, что Кручинин сыграет в серии со СКА

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1) оценил шансы на появление в составе 32-летнего российского нападающего Алексея Кручинина.

«Думаю, нет шанса увидеть Кручинина в этой серии», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в нынешнем сезоне Алексей Кручинин провёл за нижегородский клуб 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года. Последний раз Алексей появлялся на льду 24 февраля в игре с московским ЦСКА (1:2).