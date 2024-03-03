А. Юдин — об отменённом голе СКА: как можно свистеть в овертайме, если шайба не прижата?

Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин выразил мнение о незасчитанной шайбе нападающего санкт-петербургского СКА Арсения Грицюка в первом овертайме второй встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с нижегородским «Торпедо» (2:3 2ОТ, 1-1).

«Плей-офф только стартовал, а уже мы от многих слышим недовольство в отношении работы арбитров, причём у меня складывается впечатление, что арбитры действуют в сговоре с дисциплинарным комитетом. Ну скажите, как можно было не дисквалифицировать Робинсона? Ему просто повезло, что я уже завершил карьеру, а так не прочь бы его «проучить». Думаю, что Женя Тимкин с ним ещё разберётся. Сейчас вот смотрел игру СКА – «Торпедо». Кроме как судейским беспределом, это назвать нельзя. Как можно давать свисток в овертайме, если шайба не прижата вратарём? Вроде опытные арбитры, а допускают такие ляпы. Раньше признавались ошибки арбитров, их наказывали, а что творится сейчас, сказать сложно», — сказал Юдин «Чемпионату».

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