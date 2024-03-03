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Голевая передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения от «Аризоны»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2, которая стала для них второй кряду после 14-матчевой серии поражений.

В составе «Койотс» отличились Логан Кули, Джейсон Цукер, Майкл Кесселринг, Дилан Гюнтер и Ник Шмальц. У «Вашингтона» забрасывали Сонни Милано и Энтони Манта, причём обе шайбы состоялись в большинстве.

38-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 58 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1». Его соотечественник защитник Александр Алексеев за 11.18 на льду заработал лишь «-1» в графу «коэффициент полезности».

«Вашингтон», набрав 65 очков в 60 матчах, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Аризона» (55) – 13-я на Западе.