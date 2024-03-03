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Голевая передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения от «Аризоны»

Голевая передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения от «Аризоны»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2, которая стала для них второй кряду после 14-матчевой серии поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Гюнтер) – 07:33     0:2 Цукер (Гюнтер, Шмальц) – 24:06 (pp)     1:2 Милано (Овечкин, Сандин) – 26:02 (pp)     1:3 Кесселринг (О'Брайен, Вялимяки) – 26:45     1:4 Гюнтер (Маччелли, Дурзи) – 38:01 (pp)     2:4 Манта (Строум) – 40:10 (pp)     2:5 Шмальц (Круз) – 59:39    

В составе «Койотс» отличились Логан Кули, Джейсон Цукер, Майкл Кесселринг, Дилан Гюнтер и Ник Шмальц. У «Вашингтона» забрасывали Сонни Милано и Энтони Манта, причём обе шайбы состоялись в большинстве.

38-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 58 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1». Его соотечественник защитник Александр Алексеев за 11.18 на льду заработал лишь «-1» в графу «коэффициент полезности».

«Вашингтон», набрав 65 очков в 60 матчах, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Аризона» (55) – 13-я на Западе.

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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