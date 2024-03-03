Голевая передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения от «Аризоны»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2, которая стала для них второй кряду после 14-матчевой серии поражений.
В составе «Койотс» отличились Логан Кули, Джейсон Цукер, Майкл Кесселринг, Дилан Гюнтер и Ник Шмальц. У «Вашингтона» забрасывали Сонни Милано и Энтони Манта, причём обе шайбы состоялись в большинстве.
38-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 58 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1». Его соотечественник защитник Александр Алексеев за 11.18 на льду заработал лишь «-1» в графу «коэффициент полезности».
«Вашингтон», набрав 65 очков в 60 матчах, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Аризона» (55) – 13-я на Западе.
- 3 марта 2024
-
23:44
-
23:16
-
23:04
-
22:52
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:17
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:42
-
21:38
-
21:31
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:32
-
20:24
-
20:12
-
19:54
-
19:44
-
19:37
-
19:36
-
19:11
-
18:57
-
18:44
-
18:41
-
18:35
-
18:29