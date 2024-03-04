Конюшков: Кручинин — хороший человек и мой друг. Тяжело, но жизнь продолжается

Капитан нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков после поражения во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1) поделился мнением об отсутствии в составе 32-летнего российского нападающего Алексея Кручинина.

«Алексей – просто хороший человек и в первую очередь не мой партнёр, а мой друг. Всегда тяжело, когда играешь с человеком два года, учишься у него полезным вещам, и потом происходит это. Но жизнь продолжается. С Алексеем мы на связи», — сказал Конюшков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, в нынешнем сезоне Алексей Кручинин провёл за нижегородский клуб 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года. Последний раз Алексей появлялся на льду 24 февраля в игре с московским ЦСКА (1:2).