Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Сан-Хосе»

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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча. Первой звездой стал российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. Нападающий по ходу матча записал в свой актив сразу три заброшенные шайбы.

Второй звездой стал канадский защитник «Миннесота» Джейкоб Миддлтон. Третья звезда — также представитель победителей, американский форвард Мэтт Болди. В его активе сегодня две результативные передачи.

Напомним, в результате сегодняшних голевых свершений Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 300 очков в НХЛ.