Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. Это позволило набрать ему 300 очков в карьере в рамках НХЛ. Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ. На это россиянину потребовалось 258 игр.

По данному показателю он уступает лишь Сидни Кросби (219 игр), Александеру Овечкину (237), Коннору Макдэвиду (240), а также Евгению Малкину (240).

Напомним, после результата данного матча «Миннесота» поднялась на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 64 очка.