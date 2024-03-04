Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ

Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. Это позволило набрать ему 300 очков в карьере в рамках НХЛ. Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ. На это россиянину потребовалось 258 игр.

По данному показателю он уступает лишь Сидни Кросби (219 игр), Александеру Овечкину (237), Коннору Макдэвиду (240), а также Евгению Малкину (240).

Напомним, после результата данного матча «Миннесота» поднялась на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 64 очка.

Материалы по теме
Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android