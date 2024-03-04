Василий Подколзин стал 61-м российским хоккеистом, вышедшим на лёд в НХЛ в нынешнем сезоне
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Нападающий Василий Подколзин сыграл свой первый матч в текущем сезоне за «Ванкувер». Россиянин был вызван из АХЛ перед матчем с «Анахаймом» (2:1).
22-летний россиянин провёл на льду 12 минут и 39 секунд, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне на счету Подколзина 44 матча в АХЛ за «Эбботсфорд», в которых нападающий набрал 28 (15+13) очков.
Таким образом, Подколзин стал 61-м российским хоккеистом, вышедшим на лёд в НХЛ в нынешнем сезоне. Примечательно, что рекордное количество россиян за один сезон НХЛ было зафиксировано в сезоне-2000/2001, когда в регулярном чемпионате приняли участие 72 российских хоккеиста. В прошлом сезоне на льду в НХЛ появлялись 62 россиянина.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Хьюз, Гронек) – 01:37 1:1 Киллорн (Джонс, Вааканайнен) – 04:15 1:2 Гарланд (Задоров, Миллер) – 23:34
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