Олимпийский чемпион удивлён ходом развития серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо»

Олимпийский чемпион Александр Пашков удивлён ходом серии между СКА и «Торпедо». После двух матчей счёт в противостоянии равный 1-1.

«СКА – «Торпедо» — наиболее зрелищная серия. В некоторой степени я удивлён, потому что были предпосылки к тому, что «Торпедо» зайдёт в плей-офф неподготовленным. Но два матча показали, что характер у команды есть. Выиграй вчера нижегородцы встречу, счёт в серии стал бы 2-0 в их пользу, а это уже большой отрыв. В овертайме нижегородцы просели, у команды не до конца сложился базис физической подготовки и игры. Молодой состав, не хватает опыта, тренеру тоже нужно время. Если эта линия работы продлится, то наш хоккей получит хорошую команду», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.