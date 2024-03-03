СКА вырвал победу на 93-й минуте, «Амур» творит историю. Итоги дня плей-офф КХЛ

«Авангард» пока единственная команда, которая выиграла оба домашних матча.

3 марта в плей-офф КХЛ состоялось три встречи – одна на Западе и две – на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

Половину матча «Лада» прекрасно сдерживала звёздную атаку «Авангарда», не допуская соперника в опасные зоны площадки, плюс по максимуму использовала свои моменты: шайба Никиты Попугаева стала результатом ужасной позиционной ошибки защитников «Авангарда». Однако с третьего периода «Авангард» втопил педаль газа, стал создавать моменты — и два гола за минуту стали логичным результатом. В овертайме у «Лады» совсем закончился бензин: к моменту победного гола Ивана Николишина омичи вели по броскам 10:0. Серия переезжает в Тольятти при счёте 2-0 в пользу «ястребов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Амур» и в первом матче серии попил много крови у «Металлурга», а во второй игре добился исторической для себя выездной победы в Кубке Гагарина. Несмотря на абсолютное превосходство «Металлурга» по броскам, далеко не все они были опасными, а зачастую — однообразными. Хабаровская команда создавала меньше, но с бо́льшим КПД — две шайбы пришли с пятака, где закопаны и победы, и премиальные, плюс прибила «Металлург» двумя шайбами за 15 секунд. Команды уезжают в Хабаровск при равном счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

В отличие от первой игры, где СКА владел явным, но довольно безрезультатным территориальным преимуществом, во втором матче бросковая активность СКА и «Торпедо» долгое время шла наравне. Нижегородцы чаще контратаковали и имели несколько хороших моментов, которые реализовать не смогли — впрочем, к концу второго периода они вели 2:0 после шайб Коваленко и Гончарука. СКА забил раз, второй, однако гол №2 пришёл в ворота уже после окончания времени игры.

Хозяева навалились в третьем периоде, однако забить смогли только в положении «6 на 4» за две минуты до конца, где Воробьёв почти в прямом смысле закопал шайбу. В овертайме СКА продолжил играть в три звена, но сил у хозяев осталось больше: они атаковали бо́льшую часть дополнительного времени, перешли на броски с любой позиции, и в итоге Василий Глотов прошил ворота сделавшего более 60 сейвов Ивана Кульбакова, сравняв счёт в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Игры 4 марта