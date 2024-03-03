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Результаты матчей плей-офф КХЛ 3 марта, обзоры, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 4 марта

СКА вырвал победу на 93-й минуте, «Амур» творит историю. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей плей-офф КХЛ 3 марта
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«Авангард» пока единственная команда, которая выиграла оба домашних матча.

3 марта в плей-офф КХЛ состоялось три встречи – одна на Западе и две – на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Алтыбармакян, Минеев) – 25:32 (5x5)     0:2 Бабенко (Космачук, Кугрышев) – 27:21 (5x4)     1:2 Юрчо (Чистяков) – 51:51 (5x5)     2:2 Шарипзянов (Ткачёв) – 52:37 (5x5)     3:2 Николишин (Жафяров, Игумнов) – 67:09 (5x5)    

Половину матча «Лада» прекрасно сдерживала звёздную атаку «Авангарда», не допуская соперника в опасные зоны площадки, плюс по максимуму использовала свои моменты: шайба Никиты Попугаева стала результатом ужасной позиционной ошибки защитников «Авангарда». Однако с третьего периода «Авангард» втопил педаль газа, стал создавать моменты — и два гола за минуту стали логичным результатом. В овертайме у «Лады» совсем закончился бензин: к моменту победного гола Ивана Николишина омичи вели по броскам 10:0. Серия переезжает в Тольятти при счёте 2-0 в пользу «ястребов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Гераськин (Пресс, Юров) – 14:00 (5x5)     1:1 Хохлачёв (Кулик, Дрозг) – 18:21 (5x5)     1:2 Шевченко (Рылов, Дрозг) – 34:44 (5x5)     1:3 Коршков (Барулин, Бочаров) – 34:59 (5x5)     2:3 Джонсон (Орехов) – 59:26 (6x5)    

«Амур» и в первом матче серии попил много крови у «Металлурга», а во второй игре добился исторической для себя выездной победы в Кубке Гагарина. Несмотря на абсолютное превосходство «Металлурга» по броскам, далеко не все они были опасными, а зачастую — однообразными. Хабаровская команда создавала меньше, но с бо́льшим КПД — две шайбы пришли с пятака, где закопаны и победы, и премиальные, плюс прибила «Металлург» двумя шайбами за 15 секунд. Команды уезжают в Хабаровск при равном счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Коваленко) – 27:12 (5x5)     0:2 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 35:38 (5x4)     1:2 Толчинский (Глотов, Серебряков) – 38:08 (5x5)     2:2 Воробьёв (Глотов, Толчинский) – 57:51 (5x4)     3:2 Глотов (Хайруллин, Федотов) – 92:29 (5x5)    

В отличие от первой игры, где СКА владел явным, но довольно безрезультатным территориальным преимуществом, во втором матче бросковая активность СКА и «Торпедо» долгое время шла наравне. Нижегородцы чаще контратаковали и имели несколько хороших моментов, которые реализовать не смогли — впрочем, к концу второго периода они вели 2:0 после шайб Коваленко и Гончарука. СКА забил раз, второй, однако гол №2 пришёл в ворота уже после окончания времени игры.

Хозяева навалились в третьем периоде, однако забить смогли только в положении «6 на 4» за две минуты до конца, где Воробьёв почти в прямом смысле закопал шайбу. В овертайме СКА продолжил играть в три звена, но сил у хозяев осталось больше: они атаковали бо́льшую часть дополнительного времени, перешли на броски с любой позиции, и в итоге Василий Глотов прошил ворота сделавшего более 60 сейвов Ивана Кульбакова, сравняв счёт в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Игры 4 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
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Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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