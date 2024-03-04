Олимпийский чемпион назвал причину провального старта «Ак Барса» в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал причину провального старта «Ак Барса» в плей-офф КХЛ. Казанский клуб проиграл оба домашних матча в серии с «Автомобилистом». Третий матч противостояния пройдёт сегодня, 4 марта, в Екатеринбурге. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Зинэтула Билялетдинов – опытный тренер, даже многоопытный, я бы так сказал. Его репутация, на мой взгляд, безупречна. Но ситуация в «Ак Барсе» весь сезон была критической. Судя по всему, в коллективе нет единства, это показывает поведение Александра Радулова, который подводит команду, а не помогает ей», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.