«Салават» чего-то боится, «Ак Барс» губит упрямство тренера. Что происходит в плей-офф КХЛ

В четырёх парах Кубка Гагарина прошли по два матча — и, к радости любителей интриги, домашние команды выиграли лишь три игры, а единственные 2-0 в серии приходят не от той команды, от которой этого мог кто-то ожидать. Что же происходит в плей-офф КХЛ прямо сейчас?

«Спартак» — «Северсталь»

Счёт в серии: 1-1

Тимофей Давыдов и Николай Голдобин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Две команды обменялись победами в Москве и теперь переезжают на игры в Череповце. А теперь давайте посмотрим, какие особенности повлияли на данный итог и могут стать решающими в будущем.

Небольшое количество голов — зрительный обман

Команды в регулярке встречались четыре раза и забросили 32 шайбы на двоих, то есть в среднем по восемь шайб за матч. Выглядит немного аномальным даже для таких атакующих команд. Но после двух матчей команды забросили лишь восемь шайб, что в два раза меньше, чем в регулярке. «Начался типичный откатный хоккей в стиле плей-офф?» — спросит человек, не посмотревший ни одного матча. Не переживайте, не начался. Команды играют в быстрый хоккей, с постоянным прессингом, не сбиваясь при этом на примитивные набросы. Изменилась реализация моментов, которых, как и в регулярке, по-прежнему в избытке. «Спартак» за два матча трижды попадал в стойки ворот, и главным неудачником стал Дмитрий Вишневский, который вчера попал как в перекладину, так и в штангу. Та же «Северсталь» в первой игре могла ещё во втором периоде сравнять счёт, но нанести решающий разящий бросок не получалось. Отчасти потому, что Дмитрий Николаев провёл игру на высочайшем уровне. И здесь мы плавно переходим ко второй особенности.

Фактор вратарей

Казалось бы, в дуэли двух ярких и атакующих команд говорить о вратарях мы не особо должны были, но оба голкипера стремительно ворвались на авансцену. Особенно это касается Дмитрия Николаева, чьим именем должна быть названа первая победа «Спартака». Николаев буквально «обокрал» «Северсталь», не дав реализовать несколько 100-процентных шансов. Чего только стоит бросок Аймурзина в конце третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Несмотря на кошмарное начало первого матча для «Северстали», когда череповчане получили три шайбы за 16 минут, Александр Самойлов тоже не выпал из игры, видимо, вдохновившись тем, что его не поменяли после третьей шайбы, как это обычно бывает. После этого Самойлов пропустил одну шайбу за 100 минут, не справившись только с лазерным выстрелом Голдобина.

У обеих команд не работает большинство

В регулярном чемпионате как «Спартак», так и «Северсталь» шли в лидерах по игре в большинстве (шестое и четвёртое место соответственно). Но на старте серии обе команды испытывают громадные проблемы в этом компоненте, что отчасти стало определяющим в том, что команды проиграли по разу. В первом матче у череповчан было четыре попытки поиграть в большинстве, но забить не удалось. Удивительно это ещё и потому, что «Спартак» в регулярке показал 80% нейтрализации большинства, а это показатель ниже среднего.

«Спартак», в отличие от «Северстали», одну попытку реализовал, но гол Егора Савикова не назовёшь типичной шайбой для большинства: выигранное вбрасывание – бросок – гол. Розыгрыша мы не увидели. Ключевым для москвичей стал нереализованный пятиминутный штраф Пилипенко, когда «Спартак» смог создать лишь один момент – Вишневский попал в штангу. На этом всё.

Не зря говорят, что игра в неравных составах становится в плей-офф более ценной, нежели в регулярке. По сути говоря, обе команды проиграли встречи, когда вовремя не сработало большинство, коего было немало.

«Локомотив» — ЦСКА

Счёт в серии: 1-1

«Локомотив» — ЦСКА Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Ожидаемая игра от обеих команд

Конечно, вряд ли кто ждал, что команды как-то будут удивлять моделью игры. «Локомотив» продолжает гнуть свою линию, бросая абсолютно со всех позиций, чем не может застать Ивана Федотова врасплох. ЦСКА же более ответственно подходит к моментам, что наиболее ярко отобразилось в первой встрече. Естественно, без боевого настроя, который витает в воздухе, не обходится. Выливается это в частые потасовки, бесконечную борьбу у борта и не только.

ЦСКА обретает себя

Скажите, все этого ожидали? Что после блёклой и неровной регулярки ЦСКА выйдет и начнёт играть в свой хоккей. Почему же? Во-первых, хорош Иван Федотов. Конечно, пока рано делать выводы, но это может быть повторением прошлогоднего плей-офф, когда Адам Рейдеборн провёл плохую регулярку, но в играх на вылет был бесподобен. То же сейчас происходит и с Федотовым. Во-вторых, лидеры ЦСКА начали играть так, как подобает. Три очка Михаила Григоренко в первом матче в подтверждение этому. В-третьих, ЦСКА максимально эффективен. Нет суеты, нет лишних движений, и есть потрясающая реализация моментов, коих армейцам никогда много не надо было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Локомотив» стопроцентно проиграл бы серию, не выиграй он вчера

Может быть, тезисы о важных голах звучат примитивно, но в этом случае стоит прибегнуть к ним. «Локомотив» почти 100 минут не мог забросить в ворота ЦСКА и рисковал поехать при счёте 0-2 в Москву, где по такому неутешительному сценарию для ярославцев всё могло закончиться и в четырёх играх. Но Елесин и Алексеев спасли «Локомотив».

Так почему же мог произойти конец уже после второй игры? Во-первых, ярославцы имеют неутешительную личную историю с ЦСКА, а 0-2 дома, да при отсутствии голов — это ментальное «убийство», после такого шансов вернуться в серию почти не было бы. Во-вторых, ярославцам было необходимо пошатнуть уверенность ЦСКА.

«Ак Барс» — «Автомобилист»

Счёт в серии: 0-2

Максим Осипов и Александр Радулов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Билялетдинов наказывает за упрямство сам себя

На первый матч серии в Казани вышел декабрьский «Ак Барс» — тот самый, который якобы старался в первую очередь наладить игру в обороне, а в атаке получилось бы и так. В чужой зоне это была максимально предсказуемая и скучная команда, и защитникам «Автомобилиста» не составляло труда прерывать ожидаемые ходы от всех казанских суперзвёзд. Билялетдинов в первой игре держался за неэффективную связку Барбера и Шипачёва, от которой отказался уже при счёте 0:2.

Во второй игре можно было наблюдать картину вообще невиданную — при том же счёте 0:2 «Ак Барс» даже толком не мог пройти среднюю зону, потому что «Автомобилист» очень плотно играл в средней зоне. Когда это всё-таки получалось, позиционные атаки хозяев быстро тухли, потому что три форварда сражались против всей пятёрки обороняющихся: защитники, как и в Сочи-2014, зачастую оставались прикованными к синей линии, редко подключаясь к атаке. А ведь у «барсов» есть и Миллер, и Войнов — но Билялетдинов остаётся догматичным даже в кризисные моменты

«Автомобилист» выигрывает за счёт спецбригад

Меньшинство «Авто» — лучшее в лиге, и ни для кого это не секрет. Основную роль в его успехах играет тройка новичков клуба, пришедшая летом: Кирилл Воробьёв — один из недооценённых героев лиги, который принимает на себя множество бросков. Его партнёр по обороне Максим Осипов и центрфорвард Алексей Бывальцев далеко не так эффективны в равных составах, но «4 на 5» играют надёжно, сохраняют компактное построение четвёрки и всегда держат клюшки внизу, перекрывая возможности паса. При этом никаких особенных загадок «Ак Барс» им и не предложил, играя словно джентльмены с тросточками.

Особенно яркой была разница при игре в большинстве. Штаб «Автомобилиста» словно отряхнул пыль от конспектов позапрошлого сентября, когда реализовывалось каждое третье удаление. Во второй игре отсутствовал не только Да Коста, который был мозгом спецбригады, но ещё и великолепно подключающийся в атаку Ник Эберт — это команде никак не помешало. Когда «Авто» играл «5 на 4», чувствовалось, что люди могут угадать мелодию с одной ноты и прекрасно знают, кто какую позицию должен держать. Формально уральская команда забросила три шайбы в большинстве, но второй гол в первом матче случился лишь через девять секунд после выхода Галимова — и это даёт реализацию в 40%.

«Автомобилист» не прикладывает сверхусилий для побед

Ещё в феврале план Николая Заварухина на плей-офф стал понятен: воссоздать его же «Сибирь»-2020. Та команда выехала во второй раунд за счёт героической игры Харри Сятери, максимально плотной игры от обороны в своей зоне и максимизации моментов, которые создавались в контратаках. Правда, казалось, что в таком стиле Билялетдинова перетерпеть невозможно — и действительно, если брать моменты в равных составах, то до третьего периода второго матча у «Автомобилиста» их практически не было. Правда, и «Ак Барс» сильно отыграл «5 на 5» в атаке только один отрезок — третий период первого матча, где имел все шансы для того, чтобы сравнять счёт.

Пока казанские коллеги восхищаются прессингом «Автомобилиста», стоит сказать, что ничего абсолютно неожиданного мы не видим. В регулярке команды, играющие в более современном стиле, разбивали построения «Авто» в средней зоне за счёт скорости, перепасовки и индивидуальных усилий. «Ак Барс» же был грузным, прямолинейным и до ужаса предсказуемым для команды с таким набором исполнителей. Если картина не изменится, то «Автомобилист» в Екатеринбурге может проиграть только сам себе — резервы у команды явно есть.

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Счёт в серии: 1-1

«Салават Юлаев» — «Трактор» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

У «Трактора» снова появилась система

Основной аргумент против Челябинска до старта плей-офф — полный хаос на льду. Многочисленные технари «Трактора» играли по схеме систем «аля-улю» и «тю-тю-тю», таская шайбу в одиночку и упираясь в чужую защиту. Незадолго до старта плей-офф в «Тракторе» вроде бы как собрались и серьёзно поговорили и конец регулярки провели хорошо, одержав три победы подряд.

И на уфимском льду в первом матче мы увидели другой «Трактор» — не откатный, но очень строгий, готовый играть вертикально, но ответственно. Можно посмотреть на «закидушку», которая привела к голу Шарова в меньшинстве — такой трюк с вертикальной передачей игроки челябинского клуба попытались исполнить ещё пару раз. Это была смесь мастерства и терпения в нужной пропорции, идеальная гостевая модель. Правда, помог в первом матче и «Салават», который вышел на первый матч мелкотравчатым, напоминая сентябрьские образцы.

Чего боится «Салават»?

Количество слухов, которые можно было прочитать про уфимскую систему за эту неделю, потрясало. Как раз подъехало решение РУСАДА по «делу «Толпара», анонимные телеграм-каналы писали, что переход пары лидеров «СЮ» в ЦСКА в следующем сезоне — дело уже решённое, а в день матча подъехали ещё и новости об отключении света на «Уфа-Арене» (не подтвердилось) и в старом дворце спорта (подтвердилось частично). Во втором матче в Уфе даже куб ненадолго вышел из строя.

Такое ощущение, что на «СЮ» как-то давит вся та нервозность, которая витает вокруг всей организации в последнее время — и ведь непонятно, какой остаётся ситуация со счетами клуба. Так можно попытаться объяснить то, что команда Виктора Козлова с первых же минут первого матча стала допускать ужасное количество брака. Во второй игре мы увидели более привычный по второй половине сезона «СЮ», но и эта победа была одержана за счёт спецбригад.

Фукале играет не хуже Самонова — а то и лучше

У канадского голкипера «Трактора» опыт ответственных матчей в плей-офф был очень давним: до победного МЧМ-2015 он выиграл юниорский Мемориальный кубок и лигу Квебека. Однако всё это осталось в прошлом, а актуальная версия Фукале проиграла конкуренцию за позицию первого номера в чемпионском «Херши» в АХЛ. Однако в двух уфимских матчах мы увидели того Зака, который надёжно и спокойно играл в финале МЧМ при скользком счёте, не позволив России отыграться.

А вот Александр Самонов, который стал однозначно лучшим вратарём регулярки, не делает откровенных ошибок, но выручает ли в нужные моменты? И Ярулин в первой игре, и Кравцов во втором матче бросали мощно и классно — однако возникало ощущение, что голкипер слегка терял позицию. Нельзя сказать, что у уфимского кипера плохая кредитная история в плей-офф: именно он в прошлом году затащил «Северсталь» в семь матчей. Однако пока его канадский визави смотрится интереснее.