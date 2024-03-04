«Спартак» вывел Ковальчука из состава на третий матч серии с «Северсталью»
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Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Спартака» на третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, который состоится сегодня, 4 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
1-й период
0 : 3
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Мансуров) – 02:16 (5x5) 0:2 Цыплаков (Мальцев, Локтионов) – 03:22 (5x5) 0:3 Пашин (Иванов) – 07:11 (5x5)
В сравнении с прошлым матчем тренерский штаб «Спартака» во главе с Алексеем Жамновым разбил тройку Илья Ковальчук – Михаил Мальцев – Ансель Галимов. Вместо Ковальчука на игру заявлен 24-летний нападающий Егор Филин.
У «Северстали» нападающего Дмитрия Моисеева в четвёртом звене сменил Никита Рожков.
Напомним, по итогам двух первых матчей серии в Москве команды обменялись победами – в первой игре сильнее оказались подопечные Жамнова (3:2), а вторая встреча осталась за черповчанами (3:2).
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