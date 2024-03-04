«Спартак» вывел Ковальчука из состава на третий матч серии с «Северсталью»

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Спартака» на третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, который состоится сегодня, 4 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

В сравнении с прошлым матчем тренерский штаб «Спартака» во главе с Алексеем Жамновым разбил тройку Илья Ковальчук – Михаил Мальцев – Ансель Галимов. Вместо Ковальчука на игру заявлен 24-летний нападающий Егор Филин.

У «Северстали» нападающего Дмитрия Моисеева в четвёртом звене сменил Никита Рожков.

Напомним, по итогам двух первых матчей серии в Москве команды обменялись победами – в первой игре сильнее оказались подопечные Жамнова (3:2), а вторая встреча осталась за черповчанами (3:2).