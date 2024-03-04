«В плей-офф ты не забиваешь — ты не забиваешь». Билялетдинов — о проблемах «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:3, 0-3) рассказал, чего не хватает команде в плане реализации моментов.

«Чего не хватает в большинстве? Эта проблема у нас есть, решали в течение всего сезона, она как была, так и осталась. Где-то получается, что-то нет, а в плей-офф ты не забиваешь — ты не забиваешь, надо использовать свои ситуации.

Как поправить реализацию? Не хватает хитрости, простоты где-то, надо больше бросать не из самых удобных ситуаций, находить отскоки.

Шансы «Ак Барса» отыграться? Ситуация сложная, но решаемая. Будем серьёзно готовиться, мы не собираемся сдаваться», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, следующий матч состоится в среду, 6 марта, вновь на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — в 17:00 мск.