Главный тренер «Автомобилиста» отреагировал на третью победу в серии над «Ак Барсом»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в третьем домашнем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над казанским «Ак Барсом» (3:1, 3-0).

«Хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженную игру, 30 блок-шотов, на себя всё поймали, Женька за нами подчищал. Понимали, что «Ак Барс» начнёт активно, настраивали на эту игру, где-то мы тяжело выходили из-под прессинга, но перестроились, реализовали большинство. Тяжёлое начало третьего периода, дали сопернику сравнять счёт, но забили гол и самоотверженно выстояли «5 на 6» в концовке матча.

Отсутствие Да Косты и Эберта? Тяжёлый вопрос, они в списке травмированных.

Как объяснить спад в третьем периоде? Мы играем против «Ак Барса», мастеровитая команда, они где-то начали прессинговать, мы старались не ошибиться, а получалось наоборот. Подсказали на лавке, чтобы играли с шайбой больше, немного звенья передёрнули, и Толя забил гол хороший.

Эксперты не ставили на «Автомобилист»? Старался не читать экспертов, должны были выходить и делать своё дело. Много кто что говорит, предсказать серию довольно сложно, мы идём дальше.

Какие эмоции перед четвёртым матчем? Они всегда положительные, небольшая усталость, но переспим её», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, следующий матч состоится в среду, 6 марта, вновь на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — в 17:00 мск.