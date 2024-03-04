Квартальнов: контролировали игру, но нельзя оставаться «три на пять». Мастера исполнили

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина от московского «Динамо» (3:4, 0-2), в котором его подопечные вели со счётом 2:0.

«Понятно, что плей-офф – это другое соревнование. Здесь, в общем-то, и говорить много не стоит. Нельзя оставаться «три на пять», когда, в общем-то, мы контролировали игру, но такие подарки… Надо контролировать свои клюшки. На том и получили, хотя игра была неплохая с нашей стороны.

Но в прошлой игре неплохо сыграли в меньшинстве, а сегодня пару моментов их мастера исполнили. Получилось так, что два ведущих игрока, которые играют у нас на «точке», сидели в боксе.

За что можно зацепиться из позитива? Совершенно другое соревнование. Как вы сказали, мы играли лучше 50 минут? Мы и в конце вели в счёте, но надо контролировать клюшки. Надо просто их контролировать. Не получилось. Неплохо играли, но тут каждая мелочь решает судьбу матча», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо» — на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь). Встреча состоится в среду, 6 марта, начало – в 19:30 мск.