«Что здесь за секрет?» Никитин объяснил, за счёт чего «Локомотив» был хорош во 2-м периоде

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил причины удачного выступления железнодорожников во втором периоде третьей встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским ЦСКА (3:2 ОТ, 2-1).

«Второй период и овертайм вышли на загляденье — секрет в дальней лавке? Да нет, что здесь за секрет? Секрет всем давно уже известен. Здесь всё зависит не то чтобы от концентрации на выполнении игрового задания, а от общих командных усилий. Это у нас во втором периоде было лучше, чем в третьем. Есть такая мудрость: не нужно бояться плохого – нужно ценить хорошее. Мы, к сожалению, отходим от этого, сами себе создаём проблемы. Но точка роста всегда непросто идёт. Будем надеяться, что мы растём», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.