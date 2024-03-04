Никитин — о первом голе ЦСКА: такая ошибка несвойственна для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал первый гол московского ЦСКА в исполнении российского нападающего Павла Карнаухова в третьем периоде третьей встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 (3:2 ОТ, 2-1).

«Гол Карнаухова? Да там не только этот момент, там весь третий период такой… импульс отдали, не разобрались в позиционной обороне. Такая ошибка несвойственна для нас, но все мы люди, все мы ошибаемся», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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Напомним, третий матч серии между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев – «ЦСКА-Арене». Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск.